Бирюков Berokoff Stepan Степан Gavareel Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Berokoff Stepan Степан Gavareel Гаврилович

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка

Дата рождения

1881

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бирюков Berokoff Гаврила Havrill Тимофеевич

Мать: Бирюкова Татьяна Афанасьевна

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Бирюков Berokoff Paul Stepan

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Бирюков Berokoff Harry Stepan

Мать ребёнка: ?

Россия
Смерть
1960
Los Angeles County, California, USA
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