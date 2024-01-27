Бирюков Berokoff Stepan Степан Gavareel Гаврилович
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Дата рождения1881
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1881
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Воскресенка
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Бирюков Berokoff Paul Stepan
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Бирюков Berokoff Harry Stepan
Мать ребёнка: ?
Россия
Смерть
1960
Los Angeles County, California, USA