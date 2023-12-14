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Третьякова Ирина Алексеевна

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Место рождения

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

04.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1986

Отец: не указан

Мать: Третьякова (Носкова) Тамара

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: старший сын Ирины

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.11.2004

Сын: Третьяков Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.2006

Дочь: Третьякова Карина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.2008

Сын: Третьяков Тимофей Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.2013

Дочь: Третьякова София Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область

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