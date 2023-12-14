Третьякова Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1986
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: старший сын Ирины
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.11.2004
Сын: Третьяков Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.02.2006
Дочь: Третьякова Карина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.2008
Сын: Третьяков Тимофей Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.04.2013
Дочь: Третьякова София Игоревна
Отец ребёнка: не указан