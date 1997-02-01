Чурбанов Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1944
Дата смерти01.02.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1968
Сын: Чурбанов Валерий Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1971
Дочь: Перепелкина Ольга Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1973
Дочь: Чурбанова Анна Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.1997