Чурбанов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурбанов Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1944

Дата смерти

01.02.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1968

Сын: Чурбанов Валерий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1971

Дочь: Перепелкина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1973

Дочь: Чурбанова Анна Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.1997
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