Семко Татьяна Ивановна Около 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСемко Татьяна Ивановна

Семко Татьяна Ивановна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

Около 1872

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семко Даниил Авксентьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Семко Игнат Данилович

Отец ребёнка: Семко Даниил Авксентьевич

Погребище, Вінницька область
Данные взяты из переписи, имя написано неразборчиво
Рождение ребёнка
1895

Сын: Семко Петр Данилович

Отец ребёнка: Семко Даниил Авксентьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.08.1906 ст.

Сын: Семко Павел Даниилович

Отец ребёнка: Семко Даниил Авксентьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.08.1906 ст.

Сын: Семко Петр Даниилович

Отец ребёнка: Семко Даниил Авксентьевич

Погребище, Вінницька область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.