Семко Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Семко Даниил Авксентьевич
Данные взяты из переписи, имя написано неразборчиво
Рождение ребёнка
1895
Сын: Семко Петр Данилович
Отец ребёнка: Семко Даниил Авксентьевич
Рождение ребёнка
23.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Семко Даниил Авксентьевич
Рождение ребёнка
23.08.1906 ст.
Отец ребёнка: Семко Даниил Авксентьевич