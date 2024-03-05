Безкоровайная Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкоровайная Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Безкоровайный Мина Семёнович

Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Безкоровайный Максим Семёнович

Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Безкоровайная Евфросинья Семёновна

Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Безкоровайный Василий Семёнович

Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Безкоровайная Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область

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