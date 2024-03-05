Безкоровайная Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Безкоровайный Мина Семёнович
Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Безкоровайный Максим Семёнович
Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Безкоровайная Евфросинья Семёновна
Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Безкоровайный Василий Семёнович
Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Безкоровайная Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Безкоровайный Семён Ефимович
Смерть
После 1850