Новожилов Борис Васильевич 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новожилов Борис Васильевич

Место рождения

Собольцево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Новожилов Василий

Мать: не указана

Собольцево, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Киев, Украинская ССР
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
красноармеец
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу» Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 686044 Дело ист. информации: 400
Призыв на военную службу
1941
Наименование военкомата: Ленинский РВК, Ивановская обл., г. Иваново, Ленинский р-н Воинская часть: 290 мотострелковый полк внутренних войск НКВД
Военная награда
23.09.1943
Медаль «За отвагу» Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: Картотека награждений Дело ист. информации: шкаф 63, ящик 3
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Москвы» Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: Картотека награждений Дело ист. информации: шкаф 63, ящик 3
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Кавказа» Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: Картотека награждений Дело ист. информации: шкаф 63, ящик 3
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: Картотека награждений: Дело ист. информации шкаф 63, ящик 3
Военная награда
23.05.1952
Медаль «За боевые заслуги» Архив: ЦАМО Фонд ист. информации: Картотека награждений Дело ист. информации: шкаф 63, ящик 3
Смерть
Неизвестно

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