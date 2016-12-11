Шевелева Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1954
Дата смерти11.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1975
Сын: Шевелев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
01.10.1976
Сын: Шевелев Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Шевелев Михаил Сергеевич
Смерть
11.12.2016