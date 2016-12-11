Шевелева Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1954

Дата смерти

11.12.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1975

Сын: Шевелев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
01.10.1976

Сын: Шевелев Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Шевелев Михаил Сергеевич

Смерть
11.12.2016

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