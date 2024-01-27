Konovaloff (Harpoff) Mary
Место рожденияRussia
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1881
Дочь: Alice Elsie Fred
Отец ребёнка: Коновалов Konovaloff Иван John Федотович Fred
Armenia, Russia
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Богданов Bogdanoff Мария Mary Ивановна John
Отец ребёнка: Коновалов Konovaloff Иван John Федотович Fred
ARMANEAKARS,RUSSIA
Смерть
Неизвестно
Rusia