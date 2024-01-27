Konovaloff (Harpoff) Mary — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Konovaloff (Harpoff) Mary

Место рождения

Russia

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
09.09.1881

Дочь: Alice Elsie Fred

Отец ребёнка: Коновалов Konovaloff Иван John Федотович Fred

Armenia, Russia
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Богданов Bogdanoff Мария Mary Ивановна John

Отец ребёнка: Коновалов Konovaloff Иван John Федотович Fred

ARMANEAKARS,RUSSIA
Смерть
Неизвестно
Rusia
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