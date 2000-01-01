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Шевченко Виктор Михайлович

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Место рождения

СССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь

Дата рождения

13.03.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1949

Отец: не указан

Мать: Шевченко Вера Дмитриевна

СССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь
Рождение ребёнка
30.05.1973

Сын: Шевченко Виктор Викторович

Мать ребёнка: не указана

СССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь
Рождение ребёнка
28.09.1983

Сын: Шевченко Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: не указана

СССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь
Место жительства
Неизвестно
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