Шевченко Виктор Михайлович
Место рожденияСССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь
Дата рождения13.03.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1949
Отец: не указан
Мать: Шевченко Вера Дмитриевна
СССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь
Рождение ребёнка
30.05.1973
Сын: Шевченко Виктор Викторович
Мать ребёнка: не указана
СССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь
Рождение ребёнка
28.09.1983
Сын: Шевченко Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: не указана
СССР, УССР, Запорожская обл., г. Мелитополь
Место жительства
Неизвестно