Трофимов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Фаина
Мать ребёнка: Трофимова -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Илларья Александровна
Мать ребёнка: Трофимова -
Рождение ребёнка
1910
Сын: Трофимов Николай Александрович
Мать ребёнка: Трофимова -
Смерть
Неизвестно