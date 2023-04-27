Гладкий Савва Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкий Савва Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казак.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкая Мария Фокична

Место жительства
1900 ст.
Нельжичи, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.04.1900 ст.

Сын: Гладкий Никита Саввич

Мать ребёнка: Гладкая Мария Фокична

Смерть
Неизвестно

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