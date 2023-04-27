Гладкий Савва Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Казак.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладкая Мария Фокична
Место жительства
1900 ст.
Нельжичи, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
03.04.1900 ст.
Мать ребёнка: Гладкая Мария Фокична
Смерть
Неизвестно