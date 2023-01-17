Пашинина Анна Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1849
Муж: Пашинин Семен Ионов
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Пашинин Семен Ионов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Пашинина Матрена Семенова
Отец ребёнка: Пашинин Семен Ионов
Смерть
После 1858