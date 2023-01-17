Пашинина Анна Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинина Анна Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1849

Муж: Пашинин Семен Ионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Пашинин Семен Семенов

Отец ребёнка: Пашинин Семен Ионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Пашинина Матрена Семенова

Отец ребёнка: Пашинин Семен Ионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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