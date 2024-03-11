Молодожёнов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодожёнов Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1982

Отец: Владимир

Мать: Молодожёнова Зинаида Кузьминична

Рождение ребёнка
20.07.2007

Дочь: Молодожёнова Алиса Евгеньевна

Мать ребёнка: Молодожёнова Ольга

Рождение ребёнка
27.06.2010

Дочь: Молодожёнова Виктория Евгеньевна

Мать ребёнка: Молодожёнова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодожёнова Ольга

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