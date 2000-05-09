Репников Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1986
Сын: Репников Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Репникова Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1990
Сын: Репников Василий Петрович
Мать ребёнка: Репникова Светлана Васильевна
Смерть
09.05.2000