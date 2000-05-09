Репников Петр Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Репников Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1986

Сын: Репников Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Репникова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1990

Сын: Репников Василий Петрович

Мать ребёнка: Репникова Светлана Васильевна

Смерть
09.05.2000

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