Майкова (Калита) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти22.06.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
?.08.1852
Рождение ребёнка
16.04.1863 ст.
Сын: Майков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Майков Владимир Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.06.1920
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край