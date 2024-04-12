Майкова (Калита) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майкова (Калита) Екатерина Павловна

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Место рождения

Калита, Київська область

Дата рождения

1836

Дата смерти

22.06.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Калита, Київська область
Бракосочетание
?.08.1852

Муж: Майков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
16.04.1863 ст.

Сын: Майков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Майков Владимир Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.06.1920
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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