Аврамчик Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамчик Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамчик (Секушенко) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1988

Сын: Аврамчик Олег Николаевич

Мать ребёнка: Аврамчик (Секушенко) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
04.12.1994

Сын: Аврамчик Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Аврамчик (Секушенко) Валентина Васильевна

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