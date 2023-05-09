Аврамчик Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1988
Мать ребёнка: Аврамчик (Секушенко) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
04.12.1994
Сын: Аврамчик Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Аврамчик (Секушенко) Валентина Васильевна