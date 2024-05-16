Безкоровайная Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Безкоровайный Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Безкоровайная Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Безкоровайный Ларион Ефимович
Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Безкоровайный Кирьяк Ефимович
Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович
Смерть
После 1834