Безкоровайная Марфа 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безкоровайная Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безкоровайный Ефим Семёнович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Остапенко (Безкоровайная) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Безкоровайный Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Безкоровайная Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Безкоровайный Ларион Ефимович

Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Безкоровайный Кирьяк Ефимович

Отец ребёнка: Безкоровайный Ефим Семёнович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1834
Криски, Чернігівська область

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