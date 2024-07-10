Итинский Всеволод Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Итинский Всеволод Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Итинский Юрий Всеволодович

Мать ребёнка: Чеснокова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Итинский Владимир (Дмитрий) Всеволодович

Мать ребёнка: Чеснокова Валентина Ивановна

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