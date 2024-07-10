Итинский Всеволод Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Сын: Итинский Юрий Всеволодович
Мать ребёнка: Чеснокова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Итинский Владимир (Дмитрий) Всеволодович
Мать ребёнка: Чеснокова Валентина Ивановна