Коротких (Коротков) Артемий Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Коротков Ермолай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Еким (Яким) Артемьевич
Мать ребёнка: Короткова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелинцова Матрона Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Матвей Артемьевич
Смерть
Неизвестно