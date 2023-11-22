Коротких (Коротков) Артемий Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротких (Коротков) Артемий Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Коротков Ермолай Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
1801

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Еким (Яким) Артемьевич

Мать ребёнка: Короткова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелинцова Матрона Артемьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Василий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Матвей Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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