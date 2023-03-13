Нозрина Матрена Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Нозринъ Николай
Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Нозринъ Василий
Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нозринъ Филиппъ