Нозрина Матрена Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нозрина Матрена Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Нозринъ Николай

Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Нозринъ Василий

Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Нозринъ Филиппъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нозринъ Филиппъ

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