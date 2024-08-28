Кирюшонок Борис Семенов
Место рождения
Дата рождения02.05.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1893 ст.
Отец: Семен Максимов
Мать: Феодора Созонова
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 22. Д. 397. Л. 146
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иоаннова
Крещение
09.05.1893 ст.
Могильно, Могилянская волость, Себежский уезд
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 22. Д. 397. Л. 146
Рождение ребёнка
08.11.1915 ст.
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
ГАПО 39_22_1719_107 Восприемники: Соинской волости деревни Павлова крестьянин Косьма Тимофеев и деревни Плискина крестьянка Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Филимонова Шершнева (Кирюшонок) Прасковья Борисовна
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Рождение ребёнка
10.05.1921
Дочь: Разумова Дарвина (Кирюшонок) Пелагея Борисовна
Мать ребёнка: Анна Иоаннова
Смерть
Неизвестно