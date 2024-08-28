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Кирюшонок Борис Семенов

Место рождения

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.05.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1893 ст.

Отец: Семен Максимов

Мать: Феодора Созонова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 22. Д. 397. Л. 146
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иоаннова

Крещение
09.05.1893 ст.
Могильно, Могилянская волость, Себежский уезд
ГАПО (Псков) Ф. 39. Оп. 22. Д. 397. Л. 146
Рождение ребёнка
08.11.1915 ст.

Сын: Кирюшонок Егор Борисович

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
ГАПО 39_22_1719_107 Восприемники: Соинской волости деревни Павлова крестьянин Косьма Тимофеев и деревни Плискина крестьянка Мария Иоаннова
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Филимонова Шершнева (Кирюшонок) Прасковья Борисовна

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.05.1921

Дочь: Разумова Дарвина (Кирюшонок) Пелагея Борисовна

Мать ребёнка: Анна Иоаннова

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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