Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Поляков Николай Григорьев
Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Полякова) Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванов
д.Семчино
Смерть
Неизвестно