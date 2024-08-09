Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1912

Сын: Поляков Николай Григорьев

Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Полякова) Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Поляков Григорий Иванов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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