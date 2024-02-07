Каткова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Котков Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Котков Кузьма Артемьевич

д. Коркина, Усть-Суерская слобода
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Дарья Козьмовна

Отец ребёнка: Котков Кузьма Артемьевич

д. Коркина, Усть-Суерская слобода.
Рождение ребёнка
1745

Сын: Котков Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Котков Кузьма Артемьевич

д. Коркина, Усть-Суерская слобода.
Рождение ребёнка
1752

Сын: Котков Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Котков Кузьма Артемьевич

д. Коркина, Усть-Суерская слобода.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Кузьма Артемьевич

д. Полякова, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Смерть
Неизвестно
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