Каткова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Котков Кузьма Артемьевич
д. Коркина, Усть-Суерская слобода
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Дарья Козьмовна
Отец ребёнка: Котков Кузьма Артемьевич
д. Коркина, Усть-Суерская слобода.
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Котков Кузьма Артемьевич
д. Коркина, Усть-Суерская слобода.
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Котков Кузьма Артемьевич
д. Коркина, Усть-Суерская слобода.
Бракосочетание
Неизвестно
д. Полякова, Усть-Суерская слобода, Ялуторский дистрикт, Сибирская губерния
Смерть
Неизвестно