Старкова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1874

Сын: Старков Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Старков Михей Васильевич

дер. Нижне-Сеченово Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старков Кузьма Михеевич

Отец ребёнка: Старков Михей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Михей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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