Аржевитина Агрипина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Аржевитин Фёдор Яковлевич
Отец ребёнка: Аржевитин Яков Гурьевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Аржевитин Перфирий Яковлевич
Отец ребёнка: Аржевитин Яков Гурьевич
Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно