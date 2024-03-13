Аржевитина Агрипина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржевитина Агрипина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Аржевитин Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Аржевитин Яков Гурьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Аржевитин Перфирий Яковлевич

Отец ребёнка: Аржевитин Яков Гурьевич

Южноуральск, Южноуральский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аржевитин Яков Гурьевич

Смерть
Неизвестно
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