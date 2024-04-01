Самовский Филип Казак Выс. Токушенского Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самовский Филип Казак Выс. Токушенского Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1848

Отец: Самовский Николай Захаров

Мать: Самовская (Выходцева) Ефимия Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самовская Христина Тарасиева

Рождение ребёнка
16.02.1891

Дочь: (Самовская) Агафья Филипова

Мать ребёнка: Самовская Христина Тарасиева

Рождение ребёнка
21.03.1892

Дочь: (Сомовская) Дарья Филипова

Мать ребёнка: Самовская Христина Тарасиева

Рождение ребёнка
28.09.1903

Сын: Самовский Александр Филиппов

Мать ребёнка: Самовская Христина Тарасиева

Смерть
Неизвестно

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