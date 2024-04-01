Самовский Филип Казак Выс. Токушенского Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1891
Дочь: (Самовская) Агафья Филипова
Мать ребёнка: Самовская Христина Тарасиева
Рождение ребёнка
21.03.1892
Дочь: (Сомовская) Дарья Филипова
Мать ребёнка: Самовская Христина Тарасиева
Рождение ребёнка
28.09.1903
Сын: Самовский Александр Филиппов
Мать ребёнка: Самовская Христина Тарасиева
Смерть
Неизвестно