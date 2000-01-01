Качура Иван Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качура Иван Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Качура Анатолий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качура Сергей Иванович

Мать ребёнка: Грибова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качура Алина Ивановна

Мать ребёнка: Грибова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качура Вероника Ивановна

Мать ребёнка: Грибова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качура Алексей Иванович

Мать ребёнка: Грибова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качура Евгений Иванович

Мать ребёнка: Грибова Юлия

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