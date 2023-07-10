Золочевская Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золочевская Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Золочевский Иван Владимирович

Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Настасья Владимировна

Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Золочевский Федор Владимирович

Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Золочевский Стефан Владимирович

Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Владимировна

Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Владимировна

Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золочевский Владимир Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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