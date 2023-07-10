Золочевская Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Золочевский Иван Владимирович
Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Настасья Владимировна
Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Золочевский Федор Владимирович
Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Золочевский Стефан Владимирович
Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Владимировна
Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Владимировна
Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Золочевский Владимир Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно