Зубченко Харитина Дионисиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубченко Харитина Дионисиевна

Место рождения

с Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубченко Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
08.02.1912

Дочь: (Зубченко) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зубченко Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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