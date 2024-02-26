Зубченко Харитина Дионисиевна
Место рожденияс Калиновое Скотоватской в,Бахмутского у ,Екатеринославской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1912
Дочь: (Зубченко) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зубченко Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно