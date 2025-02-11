Баянов Василий Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Баянов Василий Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Матрена Васильевна Баянова1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Матрена Васильевна Баянова

Мать ребёнка: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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