Баянов Василий Яковлевич
мужской, родился Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Матрена Васильевна Баянова1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Матрена Васильевна Баянова
Мать ребёнка: не указана
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно