Косухин Александр
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Косухин Лаврентий
Бракосочетание
1903
Жена: скрыто настройками приватности
Рыбинка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1907
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно