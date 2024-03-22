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Косухин Александр

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Косухин Лаврентий

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1903

Жена: скрыто настройками приватности

Рыбинка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1907

Жена: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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Смерть
Неизвестно
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