Настасья Тимофеева 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Силаева

Отец ребёнка: Сила Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сила Иванов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Афанасий Силаев

Отец ребёнка: Сила Иванов

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Смерть
Неизвестно

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