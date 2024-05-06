Настасья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Силаева
Отец ребёнка: Сила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сила Иванов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Афанасий Силаев
Отец ребёнка: Сила Иванов
Белые Колодези, Озеры, Московская область
Смерть
Неизвестно