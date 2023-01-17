Куракина Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Куракин Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Куракин Иван Артемьевич
Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
После 1857
Отец ребёнка: Куракин Иван Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно