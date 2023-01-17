Куракина Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Куракин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Куракин Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Куракин Иван Артемьевич

Удиха, Приволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Куракин Павел Иванович

Отец ребёнка: Куракин Иван Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Иван Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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