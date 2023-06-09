Сыч Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1969
Дочь: Глушко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Глушко Владимир Степанович
Рождение ребёнка
20.12.1976
Сын: Глушко Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Глушко Владимир Степанович