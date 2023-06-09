Сыч Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыч Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушко Владимир Степанович

Рождение ребёнка
08.10.1969

Дочь: Глушко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Глушко Владимир Степанович

Рождение ребёнка
20.12.1976

Сын: Глушко Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Глушко Владимир Степанович

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