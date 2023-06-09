Глушко Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1947

Дата смерти

19.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1947

Отец: Глушко Степан Федорович

Мать: Глушко Анна Филлиповна

Рождение ребёнка
08.10.1969

Дочь: Глушко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Сыч Мария Федоровна

Рождение ребёнка
20.12.1976

Сын: Глушко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Сыч Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыч Мария Федоровна

Смерть
19.01.1979