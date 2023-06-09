Глушко Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1947
Дата смерти19.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1947
Отец: Глушко Степан Федорович
Мать: Глушко Анна Филлиповна
Рождение ребёнка
08.10.1969
Дочь: Глушко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Сыч Мария Федоровна
Рождение ребёнка
20.12.1976
Сын: Глушко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Сыч Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сыч Мария Федоровна
Смерть
19.01.1979