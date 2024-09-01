Панин Егор Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Панин Игнатий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панина) Клавдия Егоровна
Мать ребёнка: Панина Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
09.05.1903
Сын: Панин Федор Егорович
Мать ребёнка: Панина Татьяна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Степанова (Панина) Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Панина Татьяна Лаврентьевна