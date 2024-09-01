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Панин Егор Игнатьевич

Место рождения

Чирковка, Хлебновская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

Около 1883

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Панин Игнатий Егорович

Мать: Панина Матрона Дмитриевна

Чирковка, Хлебновская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панина) Клавдия Егоровна

Мать ребёнка: Панина Татьяна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
09.05.1903

Сын: Панин Федор Егорович

Мать ребёнка: Панина Татьяна Лаврентьевна

Чирковка, Хлебновская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Степанова (Панина) Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Панина Татьяна Лаврентьевна

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