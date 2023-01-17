Васильевская (Судакова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевская (Судакова) Мария Ивановна

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Место рождения

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Судаков Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Васильевская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Васильевский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Васильевский Павел Иванович

Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич

Карабузино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Васильевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич

Васьянское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильевская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильевская Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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