Васильевская (Судакова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Судаков Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Васильевская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Васильевский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Васильевский Павел Иванович
Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Васильевский Иван Иванович
Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич
Васьянское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевская Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Васильевский Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно