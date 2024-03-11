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Перцева Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

05.08.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Перцев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Перцев Яков Елистратович/Алистратович/Аристархович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Перцев Порфир/Порфен Яковлевич

Отец ребёнка: Перцев Яков Елистратович/Алистратович/Аристархович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Перцев Нефед/Мефодий (?) Яковлевич

Отец ребёнка: Перцев Яков Елистратович/Алистратович/Аристархович

Бракосочетание
До 1850

Муж: Перцев Яков Елистратович/Алистратович/Аристархович

Смерть
05.08.1854 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от родов ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1160, стр. 72
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