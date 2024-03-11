Перцева Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти05.08.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Перцев Яков Елистратович/Алистратович/Аристархович
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
1848
Бракосочетание
До 1850
Смерть
05.08.1854 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
от родов ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №15, дело №1160, стр. 72