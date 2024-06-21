Матвей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Васильевич

Матвей Васильевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.08.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1806 г.р.

Жена

Около 1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1829 ст.

Отец: Василий Амвросиевич

Мать: Агафья Силина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Софроновна

Крещение
05.08.1829 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Герасим Амвросиев и Силы Федотова дочь Пелагея.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.