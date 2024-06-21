Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1829 ст.
Отец: Василий Амвросиевич
Мать: Агафья Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Софроновна
Крещение
05.08.1829 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Герасим Амвросиев и Силы Федотова дочь Пелагея.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833 года.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно