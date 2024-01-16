Колосов Сергей Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колосовых Самыл
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Колосов Лука Сергеев
Рождение ребёнка
1662
Рождение ребёнка
1672
д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
1674
д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
1674
д. Семеновское Раменье Фефиловская
Смерть
Неизвестно