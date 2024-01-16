Колосов Сергей Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Сергей Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колосовых Самыл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Колосов Лука Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Колосов Авдей Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Колосов Фаддей Сергеев

Мать ребёнка: не указана

д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
1674

Сын: Колосов Семён Сергеев

Мать ребёнка: не указана

д. Семеновское Раменье Фефиловская
Рождение ребёнка
1674

Сын: Колосов Григорий Сергеев

Мать ребёнка: не указана

д. Семеновское Раменье Фефиловская
Смерть
Неизвестно
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