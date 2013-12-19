Баужадзе (Джинджарадзе) Хурия Ильясовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.12.2013
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Джинджарадзе Ильяс
Рождение ребёнка
08.03.1954
Сын: Баужадзе Автандил Шукреевич
Отец ребёнка: Баужадзе Шукри Камилович
Рождение ребёнка
?.03.1955
Отец ребёнка: Баужадзе Шукри Камилович
Рождение ребёнка
25.09.1957
Отец ребёнка: Баужадзе Шукри Камилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2013