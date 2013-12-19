Баужадзе (Джинджарадзе) Хурия Ильясовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баужадзе (Джинджарадзе) Хурия Ильясовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джинджарадзе Ильяс

Мать: Джинджарадзе Нени Тэнзила

Рождение ребёнка
08.03.1954

Сын: Баужадзе Автандил Шукреевич

Отец ребёнка: Баужадзе Шукри Камилович

Рождение ребёнка
?.03.1955

Сын: Баужадзе Резо Шукреевич

Отец ребёнка: Баужадзе Шукри Камилович

Рождение ребёнка
25.09.1957

Сын: Баужадзе Зураб Шукреевич

Отец ребёнка: Баужадзе Шукри Камилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баужадзе Шукри Камилович

Смерть
19.12.2013
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