Баужадзе (Гогиташвили) Шукри Камилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баужадзе Камил
Мать: Баужадзе Нанули
Рождение ребёнка
08.03.1954
Сын: Баужадзе Автандил Шукреевич
Мать ребёнка: Баужадзе Хурия Ильясовна
Рождение ребёнка
?.03.1955
Мать ребёнка: Баужадзе Хурия Ильясовна
Рождение ребёнка
25.09.1957
Мать ребёнка: Баужадзе Хурия Ильясовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баужадзе Хурия Ильясовна
Смерть
Неизвестно