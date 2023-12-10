Баужадзе (Гогиташвили) Шукри Камилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баужадзе (Гогиташвили) Шукри Камилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баужадзе Камил

Мать: Баужадзе Нанули

Рождение ребёнка
08.03.1954

Сын: Баужадзе Автандил Шукреевич

Мать ребёнка: Баужадзе Хурия Ильясовна

Рождение ребёнка
?.03.1955

Сын: Баужадзе Резо Шукреевич

Мать ребёнка: Баужадзе Хурия Ильясовна

Рождение ребёнка
25.09.1957

Сын: Баужадзе Зураб Шукреевич

Мать ребёнка: Баужадзе Хурия Ильясовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баужадзе Хурия Ильясовна

Смерть
Неизвестно
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