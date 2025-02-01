Бондарчик (Деянова) Елена Юрьевна
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Плесецкий район, рп Оксовский
Дата рождения25.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1976
Отец: Деянов Юрий Витальевич
Россия, Архангельская область, Плесецкий район, рп Оксовский
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.2006
Отец ребёнка: Бондарчик Олег Петрович
Россия, Архангельская область, г Архангельск
Рождение ребёнка
19.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарчик Олег Петрович
Россия, Архангельская область, г Архангельск
Рождение ребёнка
12.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарчик Олег Петрович
Россия, Архангельская область, г Мирный