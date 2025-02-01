Бондарчик (Деянова) Елена Юрьевна 25.04.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарчик (Деянова) Елена Юрьевна

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Место рождения

Россия, Архангельская область, Плесецкий район, рп Оксовский

Дата рождения

25.04.1976

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

2006 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1976

Отец: Деянов Юрий Витальевич

Мать: (Деянова) Галина Власовна

Россия, Архангельская область, Плесецкий район, рп Оксовский
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.2006

Сын: Бондарчик Илья Олегович

Отец ребёнка: Бондарчик Олег Петрович

Россия, Архангельская область, г Архангельск
Рождение ребёнка
19.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарчик Олег Петрович

Россия, Архангельская область, г Архангельск
Рождение ребёнка
12.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарчик Олег Петрович

Россия, Архангельская область, г Мирный

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