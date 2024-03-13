Евдоким Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Корней Евсеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно