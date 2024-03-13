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Евдоким Корнеевич

Место рождения

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Корней Евсеевич

Мать: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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