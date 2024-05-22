Ступин Иннокентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1975
Сын: Ступин Владимир Иннокентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1978
Сын: Ступин Алексей Иннокентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1986
Дочь: Шкарлет (Ступина) Анна Иннокентьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно