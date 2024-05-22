Ступин Иннокентий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ступин Иннокентий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ступин Василий Иванович

Мать: Ступина (Банщикова) Анна Дионисовна

Рождение ребёнка
09.06.1975

Сын: Ступин Владимир Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1978

Сын: Ступин Алексей Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1986

Дочь: Шкарлет (Ступина) Анна Иннокентьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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