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Вейбле Эмилия Луиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1857

Дата смерти

01.05.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1878 ст.

Муж: Кайгородов Михаил Никифорович

Смерть
01.05.1898 ст.
Смерть от воспаления почек в книге погребенных на Больше-Охтенском кладбище: ЦГИА СПб ф.641 оп.1 д.66 к. 101 по св-ву пастора церкви Св.Анны

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