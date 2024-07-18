Вейбле Эмилия Луиза
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1857
Дата смерти01.05.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1878 ст.
Смерть
01.05.1898 ст.
Смерть от воспаления почек в книге погребенных на Больше-Охтенском кладбище: ЦГИА СПб ф.641 оп.1 д.66 к. 101 по св-ву пастора церкви Св.Анны