Холзакова Мария Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Холзаков Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Холзаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Холзаков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Холзаков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Холзаков Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно