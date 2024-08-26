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Холзакова Мария Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холзаков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Холзаков Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Холзаков Андрей Иванович

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Холзаков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Холзаков Андрей Иванович

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Холзаков Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Холзаков Андрей Иванович

Кашино, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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