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Саксина Мария Кусьмовна

Место рождения

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Саксин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Саксин Фёдор Фёдорович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.

Дочь: Саксина Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Саксин Фёдор Фёдорович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.10.1897 ст.

Дочь: Саксина Пелагия Фёдоровна

Отец ребёнка: Саксин Фёдор Фёдорович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.09.1899 ст.

Сын: Саксин Симеон Фёдорович

Отец ребёнка: Саксин Фёдор Фёдорович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Фёдор Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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