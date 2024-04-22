Саксина Мария Кусьмовна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Саксин Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
10.02.1896 ст.
Дочь: Саксина Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Саксин Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
09.10.1897 ст.
Дочь: Саксина Пелагия Фёдоровна
Отец ребёнка: Саксин Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Саксин Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно