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Серков Михаил Васильевич

Место рождения

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

28.10.1957

Дата смерти

23.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1957

Отец: Серков Василий Дмитриевич

Мать: Серкова Пелагея Ильинична

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
?.05.1978

Жена: Серкова Анастасия Ивановна

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серкова Анастасия Ивановна

Сосновка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серкова Анастасия Ивановна

Сосновка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
23.01.2016
Сосновка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
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