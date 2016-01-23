Серков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1957
Дата смерти23.01.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1957
Бракосочетание
?.05.1978
Рождение ребёнка
04.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серкова Анастасия Ивановна
Смерть
23.01.2016