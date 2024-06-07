Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Астафьевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Борис Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Астафьевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Платон Кузьмич

Отец ребёнка: Козьма Астафьевич

Смерть
Неизвестно

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